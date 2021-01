LIVE. Maandag krijgt zorgpersoneel van vier Belgische ziekenhuizen Modernavaccin - Beke: "Ook reizigers die minder dan 48 uur in Ierland of Groot-Brittannië waren verplicht in quarantaine”

LIVE. Krijgt Donald Trump straks opnieuw een impeach­ment aan zijn broek? De kans is groot, dit staat op de agenda

15:21 In het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden start om 15 uur Belgische tijd het debat over de impeachmentprocedure tegen Donald Trump. Verwacht wordt dat de zittende president vanavond via een stemming in beschuldiging zal worden gesteld voor het aanzetten tot een opstand. De Democraten hebben daar een meerderheid voor, en al minstens vijf Republikeinse afgevaardigden hebben aangekondigd de impeachment te steunen. U kan het debat live volgen.