LIVE. Maandag eerste levering Janssen-vaccins aan België - Frankrijk verlengt prikinterval om vaccinatietempo te verhogen

Showbizz ‘Big Bro­ther’-presenta­tri­ce Geraldine Kemper klapt uit de biecht: “Ik vind het lekker om geslagen te worden met een zweep”

10 april ‘Big Brother’-presentatrice Geraldine Kemper (31) heeft in het online praatprogramma ‘Open Kaart’ enkele intieme details gedeeld over haar seksleven. “Ik kan met m’n nieuwe vriend heel makkelijk praten over fetisjen”, verklapt de Nederlandse.