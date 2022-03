LIVE. Luchtruim VS dicht voor Russische vluchten - België sluit ambassade in Kiev - “Russische parachutisten in Charkiv”

Professor Criekemans maant aan tot voorzich­tig­heid met sancties: “We zijn niet in oorlog met het Russische volk”

Professor internationale politiek David Criekemans (UA) maant aan tot voorzichtigheid in het Oekraïense conflict. “Wij zijn niet in oorlog met het Russische volk en misschien moeten we toch eens goed nadenken eer we onze sancties verder uitbreiden”, zegt hij dinsdagavond aan VTM NIEUWS. “Misschien moeten we de dialoog toch nog een kans geven.”

1:14