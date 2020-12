LIVE. Lockdownfeest met 42 volwassenen en kinderen stilgelegd in Deurne - Weer meer Covid-patiënten in ziekenhuizen - “Nog te vroeg voor nieuwe maatregelen”

Gent Adoptieou­ders halen populair hangbuik­zwijn Babette op bij faculteit Diergenees­kun­de: “Oei! Ze weegt blijkbaar geen 100, maar 140 kilo”

6 december In de faculteit Diergeneeskunde in Merelbeke is zondagmiddag het populaire hangbuikzwijn Babette opgehaald. Het dier werd er binnengebracht door de brandweer, maar na een oproep in onze krant geeft Virginie Verpoucke (36) uit het West-Vlaamse Staden het een nieuwe thuis. Daar wachtte Romeo, het andere hangbuikzwijn van het gezin, zijn 100 kilogram zwaardere Julia op. Nee, grote liefde was het niet meteen.