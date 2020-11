LIVE. Leger kan hulpvraag niet meer aan: “Alle capaciteit is opgebruikt” - VS overschrijden kaap van kwart miljoen coronadoden

Spiere-Helkijn/Avelgem/Kortrijk “Mag ik even mijn drinkbus vullen?”: stelende ‘wielertoe­rist’ moet 18 maanden naar de cel

18 november “Mag ik even naar het toilet? Of mijn drinkbus vullen?” Met die smoes raakte een 48-jarige ‘wielertoerist’ uit Spiere-Helkijn bij slachtoffers binnen. Achteraf stelden ze vast dat hun portefeuille was verdwenen en er geld van hun rekening was verdwenen. De rechter veroordeelde hem woensdag bij verstek tot een effectieve celstraf van 18 maanden.