LIVE. Lagere school in Ans sluit de deuren na verschillende besmettingen

In Ans, in de provincie Luik, sluit een lagere school de deuren tot en met 29 januari vanwege een “exponentiële verspreiding” van het coronavirus onder leerlingen en leerkrachten. Het is nog niet duidelijk of het om besmettingen met de meer besmettelijke Britse variant gaat. In Kontich en Edegem loopt de quarantaine van de gezinsleden van ongeveer 2.000 leerlingen dan weer af, als de leerling in het gezin op school negatief heeft getest op het virus. De leerlingen zelf moet wel nog in quarantaine blijven en worden vrijdag opnieuw getest. Volg alle ontwikkelingen over het coronavirus in onze liveblog.