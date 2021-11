LIVE. Labo's kunnen het testen bijna niet meer aan - Atypisch rustige ochtend op snelwegen door verplicht telewerk

Topviro­loog Peter Piot: “Nog 3 à 5 jaar met mondmasker, zeker in de winter”

“Ik denk dat we naar een maatschappij zullen gaan - voor vele jaren - waar we zeker in de winterperiode in bepaalde omstandigheden - een mondmasker zullen gebruiken”, dat heeft topviroloog Peter Piot gezegd in ‘De Zevende Dag’.

21 november