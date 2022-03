LIVE. Kremlin bereid gesprekken met Kiev vandaag te hervatten - Rusland heeft controle over grootste kerncentrale in Oekraïne

“Poetin is Rusland niet”: vanuit gevangenis roept Navalny alle Russen op tot massaal protest

De Russische oppositieleider Aleksej Navalny roept de Russen via zijn Twitter-account op om massaal te protesteren tegen de invasie van Oekraïne. "Poetin is Rusland niet. Als er iets is waar Rusland op dit moment trots op kan zijn, dan is het op de 6.824 mensen die vastzitten omdat ze op straat zijn gekomen tegen de oorlog."

12:10