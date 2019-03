LIVE. Klimaatmars in Brussel van start: “Vanaf nu gaat het protest alleen maar groter worden”

15 maart 2019

10u50

In de hele wereld komen vandaag scholieren de straat op om aandacht te vragen voor het klimaat. Naar schatting zullen er in zeker tachtig landen meer dan duizend klimaatbetogingen op poten worden gezet. De protestmarsen werden gestart door het Zweedse meisje Greta Thunberg. In ons land komen al een aantal weken jongeren op straat voor het klimaat, ook vandaag zijn ze paraat.