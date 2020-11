LIVE. Kinderen vaker met coronavirus besmet dan eerder gedacht - FOD Volksgezondheid zet juridische stappen tegen leveranciers ondermaatse mondmaskers

UPDATE Belgische anesthesis­te krijgt drie jaar cel na dood van zwangere vrouw: “Alcoholis­me was niet te verzoenen met mijn werk”

12 november De Belgische anesthesiste die verantwoordelijk is voor de dood van een zwangere vrouw in 2014 heeft in Frankrijk drie jaar cel gekregen. Helga Wauters had op het moment van de feiten gedronken. Ze mag haar beroep als anesthesist niet meer uitoefenen. “Alcoholisme was niet te verzoenen met mijn werk. Ik zal dit overlijden mijn hele leven met me meedragen”, sprak de 51-jarige vrouw tijdens haar proces in Pau.