LIVE. Kinderen op reis mogen week niet naar school - Vandenbroucke: “Goede maatregelen worden vaak een beetje te laat genomen”

Vriendin van Warner tipte politie dat hij bommen aan het maken was in zijn camper

30 december De politie kreeg vorig jaar al een tip over een mogelijke dreiging van de ‘bommenmaker van Nashville’. De vriendin van de man die zijn camper op eerste kerstdag opblies, had de politie op 21 augustus 2019 verteld dat hij bommen aan het maken was in zijn camper. De politie gaf het bewuste rapport vrij nadat meerdere media er wat over gemeld hadden.