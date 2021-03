LIVE. Kind en Gezin: "Stuur baby's en peuters zo weinig mogelijk naar opvang” - Alle schijnwerpers op Ben Weyts in commissie Onderwijs

Olympische fakkel­tocht zonder publiek van start in Fukushima

5:20 De olympische vlam voor de Olympische Spelen van Tokio is in Fukushima begonnen aan een fakkelestafette door Japan. De toorts werd aangestoken in het J-Villagestadion, dat in 2011 als een belangrijke uitvalbasis fungeerde van de hulpdiensten na de beving en kernramp van tien jaar geleden, die ongeveer 18.500 mensen het leven kostten.