LIVE. Kiev: pas onderhandelen met Rusland als Oekraïne sterker staat

Honderd dagen na de Russische invasie concentreert de strijd zich in het oosten van Oekraïne, waar een gebied groter dan de Lage Landen in handen is van het Russische leger en aan Moskou gelieerde separatisten. Kiev wil pas weer met Moskou onderhandelen over vrede als het een sterkere positie in kan nemen. Dat zei de Oekraïense hoofdonderhandelaar Davyd Arachamia vrijdag. Volg alle ontwikkelingen rond het conflict in Oekraïne in onze liveblog.