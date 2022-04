LIVE. Kiev meldt versterking Russische troepen in Oost-Oekraïne - “Dronebeelden tonen Russische soldaten bij lijken in Boetsja”

“Als ik door Molenbeek rijd, voel ik me ook niet in België”: Conner Rousseau (Vooruit) oogst kritiek met uitspraak over Brussel

Vooruit-voorzitter Conner Rousseau oogst kritiek met een uitspraak over Brussel, ook binnen de eigen socialistische rangen. “Als ik door Molenbeek rijd, voel ik me ook niet in België”, zegt Rousseau deze week in een interview met Humo. “Zeer misplaatste opmerking”, klinkt het onder meer bij Jef Van Damme, schepen voor Vooruit in Molenbeek. “De uitspraken getuigen van een latent racisme", zegt ook Catherine Moureaux (PS), de burgemeester van Molenbeek.

26 april