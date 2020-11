LIVE. “Kerstmis met 2, 3 of 4 moet mogelijk zijn”, herhaalt Bouchez - Vandenbroucke: “Eerste vaccins kunnen al rond de jaarwisseling in ons land zijn”

Onrustig weekend dreigt in Nederland: Zwarte Piet-demonstran­ten tegenover elkaar in Venlo en Eindhoven

20 november Politieteams in de Nederlandse steden Venlo en Eindhoven zijn dit weekend in opperste staat van paraatheid. In beide steden staan demonstraties van de actiegroep ‘Kick Out Zwarte Piet’ (KOZP) gepland en wordt door pro-Pieten opgeroepen die demonstraties te verstoren. Afgelopen weekend moest de Mobiele Eenheid, de Nederlandse oproerpolitie, ingrijpen bij een confrontatie tussen beide kampen in Maastricht.