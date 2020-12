LIVE. Kan hele bevolking voor de zomer toch een eerste dosis van het vaccin krijgen? “Alternatieve aanpak bekijken”

Royalty Koning Filip beleefde topjaar (dankzij coronacri­sis): “Onze vorst is eindelijk geen stijve hark zonder zelfver­trou­wen meer”

12:00 Op z'n 60ste lijkt koning Filip eindelijk z’n duffe en houterige imago achter zich te kunnen laten. De marketingmachine achter onze koninklijke familie draaide in 2020 dan ook op volle toeren. Onze vorst sprak met jongeren over mentale gezondheid, betuigde spijt voor de Belgische wandaden in Congo en ging als kers op de taart op de foto met z’n halfzus Delphine (52). “Er is een echte revival aan de gang. Filip is intussen zelfs populairder dan Willem-Alexander in Nederland”, zegt royaltywatcher Kathy Pauwels. Al zorgden de andere leden van de koninklijke familie wel af en toe nog voor een relletje in 2020.