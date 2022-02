LIVE. Kamer verlengt steunmaatregelen coronacrisis - “Mondmasker kan weldra af bij jongste kinderen in lager onderwijs”

Bouw gestart van omstreden driehoeki­ge wolkenkrab­ber in Parijs

In het zuidwesten van Parijs is vandaag begonnen met de bouw van een wolkenkrabber, de Tour Triangle, die eruit zal zien als een driehoek. Tegen de bouw was veel verzet gerezen in de Parijse politiek, onder meer door bezwaren van de Groenen, belangenverenigingen en omwonenden.

10 februari