LIVE. “Jongste patiënt op intensieve zorg UZ Brussel is 4 jaar oud” - Europese reiskaart kleurt rood

De coronacijfers blijven in ons land, maar ook in andere Europese landen, met duizelingwekkende kracht toenemen. In steeds meer sectoren worden daarom nieuwe maatregelen getroffen. Cafés moeten weer om 23 uur dicht, alle universiteiten schakelen over naar code oranje, en de ziekenhuizen schalen het aantal bedden voor coronapatiënten op. Stevenen we af op een tweede lockdown? Volgens experts zitten we in de laatste fase. Het overlegcomité van de verschillende regeringen komt vrijdag bijeen om te vergaderen over de verdere corona-aanpak. Lees in dit liveblog de laatste ontwikkelingen over het coronavirus.