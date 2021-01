LIVE. Johnson & Johnson: “Vaccin tegen Covid-19 is 66 procent effectief”

Assita Kanko kandidaat-ondervoor­zit­ter bij N-VA

8:07 Europees Parlementslid Assita Kanko (40) stelt zich kandidaat voor het ondervoorzitterschap van haar partij N-VA. Dat hebben meerdere bronnen bevestigd aan de redactie van Het Nieuwsblad. Kanko is pas sinds eind 2018 lid van N-VA. Voordien was ze in de Brusselse gemeente Elsene actief bij de MR. Binnenkort verhuist ze naar Vilvoorde, om de partij daar te versterken.