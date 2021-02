LIVE. Janssen vraagt versnelde goedkeuring vaccin in VS - Marc Noppen (UZ Brussel): “Voorspellingen zien er goed uit” - Nachtwinkels grootste corona-overtreders

Showbizz Tourist LeMC maakt zijn opwachting in ‘The Voice’: "Ik geef toe: ik was wat bang van die glitterwe­reld"

6:09 Hij maakte gouden platen, scoorde hits en won MIA's. En toch zie je Tourist LeMC vanavond wat zweten op de coach-stoel in 'The Voice', want tussen al die ervaren rotten is hij een groentje. "Ik had schrik van die échte showbizzwereld. 'Ga ik wel mezelf kunnen blijven?', dacht ik." Al bleek het niet al te moeilijk: "Bij twijfel, gewoon drukken op die knop en klaar."