LIVE. Janssen vraagt versnelde goedkeuring vaccin in VS - Marc Noppen (UZ Brussel): “Voorspellingen zien er goed uit”

Van Gucht reageert op Waalse collega die pleit voor versoepe­lin­gen: "Een ezel stoot zich geen twee keer aan dezelfde steen, een mens doet dat blijkbaar wel"

0:08 “Als je de mening van de Vlaamse virologen vraagt, dan is er altijd een catastrofe. Altijd onheilspellend, angstaanjagend”, zo liet de Franstalige viroloog Bernard Rentier eerder optekenen in een interview met La Libre. Bijzonder gevaarlijke uitspraken volgens viroloog Steven Van Gucht: “Wat hij nu aan het vertellen is, is exact hetzelfde discours als hetgeen we meemaakten in augustus en september. Dat heeft ons de grootste tweede golf in Europa bezorgd.”