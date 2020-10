LIVE. Jan Jambon: “Tien procent bevolking is drager van het virus” - Nieuw record: ruim 10.000 besmettingen op één dag in België - Strengere maatregelen vanaf maandag

Brussel “Te veel testen heeft ook impact op het milieu”: Brusselse minister van Volksge­zond­heid kop van Jut na ongelukki­ge uitspraak

16 oktober “Het mag niet de bedoeling zijn om het aantal coronatests te verhogen, enkel en alleen om ze te verhogen. Dezelfde persoon meermaals testen zet de testcentra onnodig onder druk. Bovendien is er een impact op het milieu. Denk eens aan die grote berg afval.” De Brusselse minister van Volksgezondheid is kop van Jut na de uitspraken die hij woensdag deed in de gezondheidscommissie. Ook N-VA was er als de kippen bij om Alain Maron (Ecolo) te hekelen. Die verdedigde zich nadien door te stellen dat zijn woorden uit de context gerukt waren.