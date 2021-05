LIVE. Italië wil quarantaine toeristen half mei schrappen - “Zuid-Amerikanen reizen naar VS voor vaccin”

Zaterdag ging een volgende reeks versoepelingen van de coronamaatregelen in. Zo mogen onder meer de horecazaken hun terrassen weer openen en de avondklok is vervangen door een samenscholingsverbod. Ondertussen blijft het aantal coronabesmettingen, hospitalisaties en overlijdens in ons land verder afnemen. Op intensieve zorg liggen nu minder dan 750 patiënten, het laagste aantal sinds eind maart. Volg alle ontwikkelingen over het coronavirus in onze liveblog.