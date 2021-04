LIVE. Italië verbiedt binnenkomst reizigers uit India - Coronacijfers onveranderd hoog in ons land

De coronacijfers stagneren in ons land. Dat blijkt uit een nieuwe update van het cijferoverzicht van Sciensano. Vanaf 8 mei zal een terrasje met vier opnieuw kunnen, zo besliste het Overlegcomité gisteren. De terrassen moeten wel om 22 uur dicht. In juni kunnen er weer evenementen plaatsvinden. Over evenementen in juli en augustus werden nog geen knopen doorgehakt. Volg alle ontwikkelingen over het coronavirus in onze liveblog.