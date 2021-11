LIVE. Israël vaccineert kinderen van 5 tot 11 jaar - Vandenbroucke wil extra maatregelen voor nachtleven

Op de afdelingen intensieve zorg in ons land is de kaap van 500 patiënten opnieuw overschreden. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) pleit voor extra maatregelen in het nachtleven. Dat heeft hij gezegd aan VTM NIEUWS. In Nederland gelden sinds zaterdag voor minstens drie weken strengere maatregelen om het aantal coronabesmettingen in het land terug te dringen. Lees al het nieuws over het coronavirus in dit liveblog.