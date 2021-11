LIVE. Israël sluit twee weken lang grenzen voor buitenlanders vanwege omikronvariant

Politie verspreidt opsporings­be­richt nadat man aangetrof­fen wordt onder kluis in woning in Boussu

In Boussu, in de provincie Henegouwen, is een man op 15 november dood aangetroffen onder een kluis die hem verpletterd had. Zijn identiteit kon tot nu toe niet achterhaald worden. De politie heeft vandaag een opsporingsbericht verspreid.

27 november