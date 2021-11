LIVE. Israël al gestart met vaccinatie kinderen vanaf 5 jaar - VS raden nu ook reizen naar Denemarken en Duitsland af

IN BEELD. Openbaar leven in Oostenrijk plat door lockdown

Gesloten winkels en restaurants, stille straten en geen kerstmarkten. Oostenrijk is maandag weer in een strenge tijdelijke lockdown gegaan om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Burgers zijn verdeeld over de maatregelen. "Ik ben doodmoe van lockdowns. Ik heb er genoeg van", zei een 42-jarige passant die in Wenen onderweg was naar haar werk.

22 november