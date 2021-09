LIVE. "Is deze rechtbank verbonden met de KU Leuven?" Zitting Sanda Dia al eerste keer geschorst na vraag advocaat

Showbizz Luna uit Antwerpen raadt vijf hits en wint 20.000 euro in 20 seconden op Qmusic

10:33 Ongeziene vreugde vanmorgen bij Maarten & Dorothee op Qmusic. De 28-jarige Luna uit Antwerpen herkende vijf hits in maar liefst 15 seconden en won daarmee 20.000 euro. Luna was door het dolle heen: “Oh my god, ik had dit echt niet verwacht! Ik ben aan het trillen op mijn benen.”