LIVE. Interpol meldt eerste inbeslagnames van nepvaccins in Zuid-Afrika en China - Vaccinatiefilmpje op maat van elke geloofsgemeenschap

Royalty “Lichte beterschap te merken bij prins Philip”

15:27 Hoe gaat het nu écht met de Britse prins Philip (99)? Het is een vraag die het Britse volk (en bij uitbreiding royaltyfans over de hele wereld) al een tijdje bezighoudt. Schoondochter Camilla (73) verzekert alvast dat er licht aan de einde van de tunnel is. Dat meldt Sky News.