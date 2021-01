LIVE. In ruim 400 Vlaamse woonzorgcentra wordt deze week gevaccineerd

In de loop van deze week ontvangen 435 woonzorgcentra in Vlaanderen ongeveer 45.000 vaccins om hun bewoners in te enten tegen Covid-19. Het gaat om meer dan de helft van de 820 woonzorgcentra in Vlaanderen. Voor vandaag gaat het om 60 woonzorgcentra. Volg alle ontwikkelingen over het coronavirus in onze liveblog.