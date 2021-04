LIVE. Horeca Vlaanderen: “Als terrassen vroeg moeten sluiten, is heropening vergiftigd geschenk”

Instant lentege­voel met deze handtassen in pastel

19 april Een hypervrouwelijke outfit of een hippe look met speelse twist? Pasteltinten werken altijd in je voordeel. Nog niet klaar voor een lila suit of snoeproze jurk? Ook een pastelgekleurde handtas does the job. Ninashop.be zocht voor jou de liefste exemplaren uit.