LIVE. Honderden agenten thuis door corona - Dagelijks bijna 12.500 nieuwe besmettingen

De zaak van 1,9 miljard: Marc Coucke en Perrigo vechten conflict uit

6:55 Heeft miljardair Marc Coucke (55) bedrog gepleegd toen hij zijn bedrijf Omega Pharma aan farmareus Perrigo verkocht? Over deze vraag buigen drie topadvocaten zich vanaf vandaag. Perrigo eist liefst 1,9 miljard euro. Maar of de multinational dat volledige bedrag ook zal krijgen, is heel twijfelachtig.