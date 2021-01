LIVE. Herman Goossens: "We moeten meer testen bij kinderen onder 12 jaar” - Grote druk op Londense ziekenhuizen: “IC-afdelingen lagen vol”

Eeklo/Sint-Laureins Jonge papa (25) uit Eeklo laat het leven na tuimeling met voertuig in gracht: “Een tragische start van het nieuwe jaar”

1 januari Een 25-jarige man uit Eeklo is vrijdag om het leven gekomen na een ongeval met zijn voertuig op de Expressweg richting Antwerpen. Ter hoogte van de Sint-Jansdreef in Eeklo tuimelde de man via de vangrail om onbekende reden in een gracht vol water. Wanneer dat gebeurde, is nog niet geweten. Een wandelaar zag de auto drijven in de gracht. Hulp kon niet meer baten. Het slachtoffer was pas eind november papa geworden en werkte als kraanman in het bedrijf van Franki Van de Moere, burgemeester van Sint-Laureins.