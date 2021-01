LIVE. Herman Goossens trekt aan alarmbel: "Zeer zorgwekkende toename Britse variant” - Nog meer scholen sluiten de deuren na besmetting

Het gemiddeld aantal ziekenhuisopnames in ons land stijgt licht en ook de positiviteitsratio daalt niet meer. Wel daalt het gemiddeld aantal overlijdens met bijna 10 procent. De vaccinaties van personeel van Vlaamse ziekenhuizen worden voorlopig uitgesteld door de overheid omdat Pfizer niet alle nodige leveringen kan garanderen. De vaccinproducent zegt te begrijpen dat iedereen zo snel mogelijk gevaccineerd wil worden, “maar dit zijn uitzonderlijke tijden”. Intussen worden steeds meer besmettingen met de Britse variant vastgesteld in België. Volg alle ontwikkelingen over het coronavirus in onze liveblog.