LIVE. Herman Goossens: “Mogelijk dat restaurantuitbaters zich wekelijks gaan laten testen”

Drie minderjari­gen van 16 en 17 jaar opgepakt voor moord op David (42). Daders ook verdacht van andere feiten van gaybashing

6:47 In het onderzoek naar de dood van de homoseksuele 42-jarige man van wie het lichaam zaterdag gevonden werd in een park in Beveren, zijn drie verdachten opgepakt op verdenking van moord. Het gaat om drie minderjarige jongeren van 16 en 17 jaar uit Beveren en Antwerpen. Ze lokten de man in de val via een datingapp. De daders zouden zich eerder ook al schuldig hebben gemaakt aan gaybashing.