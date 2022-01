LIVE. Helft werknemers krijgt coronacheque - Marokko zal luchtruim spoedig openen

Celebrities Nicolas Cage heeft met Riko Shibata eindelijk de ware gevonden: “Maar ik weet dat vijf huwelijken veel is”

Nicolas Cage (58) is er zeker van dat Riko Shibata (27), zijn vijfde echtgenote, de ware is. Het koppel gaf elkaar in februari 2021 het jawoord. Ondertussen is Shibata ook zwanger van haar eerste kindje.

27 januari