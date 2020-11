LIVE. Helft van geteste symptomatische personen in Brussel is positief - Sneltestbus in Oost-Vlaanderen is onwettig

Ons land is om middernacht opnieuw in lockdown gegaan, nadat de federale en deelstaatregeringen afgelopen vrijdag nieuwe verstrengingen hadden aangekondigd. Het aantal sociale contacten is flink ingeperkt en niet-essentiële handelszaken zijn gesloten. Volg alle ontwikkelingen over Covid-19 in dit liveblog.