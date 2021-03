LIVE. Helft Britse volwassenen kreeg eerste coronaprik - “Johnson en Johnson start midden april met eerste leveringen”

Nederland Betogingen tegen coronamaat­re­ge­len in Nederland en Duitsland

14:54 Zowel in Nederland als in Duitsland is de politie tussenbeide gekomen bij betogingen tegen de coronamaatregelen. In Amsterdam werd het waterkanon ingezet. In het Duitse Kassel raakten betogers slaags met tegenbetogers, waarna de politie tussenbeide moest komen.