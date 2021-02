LIVE. GSK wil 100 miljoen dosissen van vaccin Curevac produceren in Waver - Aantal nieuwe coronabesmettingen daalt wereldwijd

Peutermeis­je (22 maanden) sterft na zware mishande­ling in provincie Henegouwen

11:17 Een meisje van 22 maanden is gisteren dood aangetroffen in een woning in Frameries (Henegouwen). Het kind stierf door een hersenbloeding. Op haar lichaam werden talrijke sporen van slagen ontdekt. De vriend van de moeder is opgepakt, meldt het parket van Bergen.