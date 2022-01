LIVE. Groen pleit voor gratis zelftesten voor kinderen - Overlegcomité van start gegaan

Wat kan het Overlegco­mité beslissen nu de cijfers weer aan het stijgen zijn? “Komende weken zullen onprettig worden”

In het verleden kregen Overlegcomités al de bijnamen ‘het spannendste’ of ‘het moeilijkste ooit’, maar deze vergadering zal allicht de geschiedenis ingaan als ‘de saaiste ooit’. Wat mogen we vandaag dan verwachten, met besmettingen die in de lift zitten en omikron die haar geheimen slechts stap voor stap prijsgeeft? En wat met de langverwachte barometer?

