LIVE. Groen licht voor vaccinatie 16- en 17-jarigen

Showbizz Konings­doch­ter Esmeralda en Anuna De Wever strijden samen voor een betere wereld: “Elke verloren dag is een tragedie voor mens en natuur’”

12:28 Prinses Esmeralda (64) en Anuna De Wever (19) hebben de handen in elkaar geslagen voor een nieuw boek waarin ze een vurig betoog houden voor dringende actie omtrent het klimaat. “Wij zijn de laatsten die er iets aan kunnen doen”, zeggen de twee. In een interview spreken ze over hun band, de haat waarmee ze te maken krijgen en de prinses haar uren in de gevangenis. “Ik werd in een cel gestopt zonder mijn jas, schoenen en bezittingen.”