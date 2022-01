LIVE. Groen licht voor coronapil van Pfizer - Epidemische noodsituatie verlengd tot 27 april

Izegem Broer van Vlaams parlements­lid sterft na val in diepe put naast opgebroken voetpad: “Dit ongeval had nooit mogen gebeuren”

Bij een vreemd ongeval op de Korenmarkt in Izegem is dinsdagavond Piet Sintobin (58) levensgevaarlijk gewond geraakt. De broer van Vlaams parlementslid Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) was op weg naar huis en viel in een diepe put aan nutswerken. Het kostte de brandweer heel wat moeite om het slachtoffer te evacueren. Ondanks de beste zorgen is Sintobin woensdagnamiddag overleden aan zijn verwondingen. “Hartverscheurend", vindt Henk Verbeke, die samen met een andere man in de put sprong om te vermijden dat het slachtoffer zou stikken in het slijk.

