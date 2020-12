LIVE. Grens VK en Frankrijk vanaf vandaag weer open voor vrachtverkeer

Justitie VS klaagt supermarkt­con­cern Walmart aan wegens mogelijke betrokken­heid bij opiatencri­sis

22 december Walmart is door het Amerikaanse ministerie van Justitie aangeklaagd, omdat het supermarktconcern zou hebben bijgedragen aan de opiatencrisis in de Verenigde Staten. De ruim 5.000 apotheken in supermarkten van de keten hebben volgens aanklagers niet ingegrepen bij verdachte aanvragen van medicijnen op recept, zoals zeer verslavende pijnstillers. Een eventuele boete kan in de miljarden dollars lopen, stellen de aanklagers.