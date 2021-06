LIVE. Gevaccineerde reizigers mogen Frankrijk in zonder PCR-test vanaf 9 juni - Steven Van Gucht: "Doe elders niet wat u in België ook niet zou doen”

Deze vrijdag staat het Overlegcomité centraal. Vanaf 14.00 uur buigen de ministers van de federale regering en de deelentiteiten zich over de coronamaatregelen. Op de agenda staan geen versoepelingen of verstrengingen van eerdere beslissingen. Wel zullen ze zich onder meer buigen over de regels bij het reizen, aanbevelingen over veilig gedrag en het uniform sluitingsuur in de horeca. Deze ochtend werd bekendgemaakt dat inwoners van de EU die volledig ingeënt zijn tegen Covid-19 vanaf midden volgende week Frankrijk binnen mogen zonder een bewijs van een negatieve PCR-test te hoeven voorleggen. Volg al het nieuws over het coronavirus in onze liveblog.