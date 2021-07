LIVE. Gete in centrum van Halen stijgt nog licht, maar beterschap op komst - Officieel: 27 doden en 103 vermisten in ons land - Vermiste 15-jarige dood aangetroffen in Hotton

Showbizz Belgische Brit­ney-fans proteste­ren tegen strenge voogdij­schap: “We kregen zelfs tips van de ‘Free Brit­ney’-beweging in LA”

17 juli Kleurrijke banners, felroze T-shirts met ‘Free Britney’ erop en ‘Hit Me Baby One More Time’ dat door de boxen knalt. Het eerste Belgische ‘Free Britney’-protest is een feit. Een twaalftal enthousiaste ‘Britney Spears’-fans kwamen deze namiddag aan de Amerikaanse Ambassade in Brussel samen om actie te voeren tegen de langdurige bewindvoering van de vader van de Amerikaanse zangeres. “Wij zijn geen zotten, dit is een inbreuk op haar mensenrechten”, klinkt het bij de organisatie.