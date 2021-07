LIVE. Gete in centrum van Halen blijft stijgen - Officieel: 27 doden en 103 vermisten in ons land - “Vermiste 15-jarige dood aangetroffen in Hotton”

Terugge­haal­de IS-moe­ders naar gevangenis overge­bracht, kinderen naar ziekenhuis

17 juli Het vliegtuig met aan boord zes IS-vrouwen en hun tien kinderen jonger dan 12 jaar die in een Syrisch vluchtelingenkamp verbleven, is gisteravond aangekomen in ons land. Dat heeft het federaal parket bevestigd. Aan de operatie is een wekenlange voorbereiding voorafgegaan en zowel de politie, als Defensie, de Staatsveiligheid, het OCAD, Buitenlandse Zaken en het Nationaal Crisiscentrum hebben meegewerkt, onder de coördinatie van het kabinet van de eerste minister.