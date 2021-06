LIVE. “Geniet van de cinema en de kermis, maar respecteerde voorzorgsmaatregelen”

8 ton cocaïne in beslag genomen, 800 arresta­ties en 700 huiszoekin­gen: de indrukwek­ken­de cijfers achter internatio­na­le politieac­tie tegen drugsmaf­fia

11:59 Bij een grote gezamenlijke politieactie tegen de georganiseerde misdaad zijn de afgelopen dagen wereldwijd 800 arrestaties verricht in 16 landen. In totaal werd 8 ton cocaïne in beslag genomen. Dat is bekendgemaakt op het hoofdkwartier van Europol in Den Haag. Ons land was niet betrokken bij de operatie.