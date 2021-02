LIVE. Gems: “Verplichte vaccinatie personeel woonzorgcentra mag geen taboe zijn”

Amerikaan­se parlements­le­den zoeken naar antwoorden over Ga­meStop-hei­sa

2:22 Enkele hoofdrolspelers in de GameStop-hausse van enkele weken terug getuigden donderdag lokale tijd in het Amerikaanse Congres. De kern van hun boodschap was dat ze de mogelijke verliezen betreuren, maar dat ze over weinig middelen beschikken om een eind te maken aan deze disruptie.