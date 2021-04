LIVE. Gemiddeld bijna 73.000 inentingen per dag - Vanaf eind april versnelde leveringen Pfizervaccin aan België

IN KAART. Zoveel 65-plus­sers zijn er al gevacci­neerd in uw gemeente

16 april Tegen 8 mei moet minstens 70 procent van de 65-plussers in België minstens een eerste keer gevaccineerd zijn én beschermd zijn tegen het coronavirus. Dat betekent dat die drempel al een tweetal weken eerder bereikt moet worden, om het vaccin in die tussentijd zijn werk te laten doen. In Vlaanderen lijkt de mijlpaal alvast haalbaar te zijn. Op de kaart en in de tabel kan u zelf kijken waar uw gemeente staat.