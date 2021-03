LIVE. Gemiddeld aantal nieuwe overlijdens daalt bijna 7% in België - Ursula Von der Leyen herhaalt dat Europa export van AstraZenecavaccins kan verbieden

Directeur basis­school pleit voor sneltesten in het onderwijs: “Op die manier konden we uitbraak voorkomen”

10:41 Het Overlegcomité stuurde de ministers van Onderwijs het weekend in met huiswerk: tegen maandag worden ze verwacht maatregelen uit te werken waardoor het aantal besmettingen op scholen beperkt wordt. Een basisschool in Sint-Martens-Latem geeft alvast een voorzet, en pleit er voor om ook in het onderwijs een snelteststrategie in te voeren: “Wij konden op onze school op die manier al een uitbraak voorkomen”, vertelt directeur Paul Lauwers.